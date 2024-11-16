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Бой Джейк Пол — Майк Тайсон поставил рекорд по продажам билетов

Бой Джейк Пол — Майк Тайсон поставил рекорд по продажам билетов
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В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом. На поединок было продано рекордное количество билетов в истории профессионального бокса на сумму $ 17,8 млн, а на арене присутствовало более 70 тыс. зрителей.

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 79-73.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

Рекордная сумма приобретённых билетов почти вдвое превышает рекорд Техаса в $ 9 млн, ранее установленный поединком Канело Альвареса против Билли Джо Сондерса.

Напомним, Тайсону 58 лет, свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду. В его активе 50 побед (44 нокаутом) при семи поражениях.

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