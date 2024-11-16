Пол выехал к рингу на машине, Тайсон пропускал удары и был в ярости. Лучшие фото с боя

16 ноября в Арлингтоне (США) в рамках большого вечера профессионального бокса состоялся поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей со счётом 79-73.

После окончания боя Тайсон высказался о своём поражении. «Я счастлив тем, как выступил. Трудный бой, он хороший боец, абсолютно заслуживает уважения от публики», — сказал спортсмен.

Лучшие фото с боя Джейк Пол — Майк Тайсон — в подборке «Чемпионата».

Напомним, Тайсону 58 лет. Свой предыдущий официальный бой он проводил в июне 2005 года, когда досрочно проиграл ирландцу Кевину Макбрайду. На счету Майка 50 побед (44 нокаутом) при семи поражениях.