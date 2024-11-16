Фото с боя Майк Тайсон — Джейк Пол

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся большой вечер бокса, который возглавил бой легендарного 58-летнего чемпиона прошлых лет Майка Тайсона против популярного блогера Джейка Пола.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию фоторепортаж о событиях в ринге:

Напомним, Пол победил Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя. Для Джейка эта победа стала уже третьей в этом году, в то время как Тайсон проводил первый официальный поединок за последние 19 лет.

Послужной список Тайсона теперь состоит из 50 побед (44 нокаутом) при семи поражениях. Пол имеет за своими плечами 12 проведённых боёв (11 побед при всего одном поражении).