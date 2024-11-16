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Видео боя Майка Тайсона и Джейка Пола

Видео боя Майка Тайсона и Джейка Пола
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В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между легендарным 58-летним боксёром Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом. На поединок было продано рекордное в истории профессионального бокса количество билетов на сумму $ 17,8 млн, а на арене присутствовало более 70 тыс. зрителей.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеозаписью прошедшего в США поединка. Видео доступно по следующей ссылке:

Боксёрский поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном.

Ранее стало известно, что поединок между Джейком и Майком поставил рекорд в профессиональном боксе, продав билетов на сумму $ 17,8 млн.

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