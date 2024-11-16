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Внук Мохаммеда Али раскритиковал Джейка Пола за бой против Майка Тайсона

Внук Мохаммеда Али раскритиковал Джейка Пола за бой против Майка Тайсона
Майк Тайсон
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Внук величайшего Мохаммеда Али Нико Али Уолш раскритиковал популярного блогера Джейка Пола за проведённый боксёрский поединок против легендарного тяжеловеса Майка Тайсона.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Джейк Пол — позор для этого вида спорта. Если бы мой дедушка всё ещё был рядом, он был позвал его. Абсолютно никакого стыда… Люблю тебя, Майк», — написал Нико на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом поединке, который стал главным событием этого боксёрского шоу.

Для Тайсона это был первый официальный бой за последние 19 лет. Теперь его рекорд состоит из 50 побед (44 нокаутом) при семи поражениях. У Пола теперь в активе 11 побед и одно поражение.

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