«Я не хочу больше такого видеть». Легендарный российский тренер — о бое Тайсон — Пол

Прославленный российский тренер по боксу Виталий Сланов прокомментировал прошедший 16 ноября поединок между легендарным атлетом Майком Тайсоном и Джейком Полом.

«Я порадовался, что Майк достоял. Что завершилось всё именно так. Обошлось без травм и особенного унижения. Всё нормально. Но я не хочу больше такого видеть. Мне показалось, что Пол даже не старался. Он тыкал, пару раз вложился. Но особенно не старался. Тайсон быстро устал. Слава богу, уклонялся. Но даже передвигался периодически. В таком возрасте сложно что-то показывать. Но я доволен тем, как всё сложилось. Я ожидал худшего», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.