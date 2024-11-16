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«Я не хочу больше такого видеть». Легендарный российский тренер — о бое Тайсон — Пол

«Я не хочу больше такого видеть». Легендарный российский тренер — о бое Тайсон — Пол
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Прославленный российский тренер по боксу Виталий Сланов прокомментировал прошедший 16 ноября поединок между легендарным атлетом Майком Тайсоном и Джейком Полом.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Я порадовался, что Майк достоял. Что завершилось всё именно так. Обошлось без травм и особенного унижения. Всё нормально. Но я не хочу больше такого видеть. Мне показалось, что Пол даже не старался. Он тыкал, пару раз вложился. Но особенно не старался. Тайсон быстро устал. Слава богу, уклонялся. Но даже передвигался периодически. В таком возрасте сложно что-то показывать. Но я доволен тем, как всё сложилось. Я ожидал худшего», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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