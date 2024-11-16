«Мы должны остановить этого дурака». Тони Беллью жёстко высказался о Джейке Поле

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью поделился мнением о популярном блогере Джейке Поле после его победы над легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном.

«Мы все виноваты в том, что он стал таким человеком. Мы все разговариваем о нём, смотрим его бои. Мы должны остановить этого дурака. Не относитесь так к нему, пока он не решит встретиться с кем-то, кто действительно в форме и здоров, а не с дедушкой. Любой нормальный боксёр, который помогает во всём этом Джейку Полу, должен подумать. Это просто печальное зрелище», — написал Беллью на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя.