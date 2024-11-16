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Стал известен соперник Шавката Рахмонова на турнире UFC 310

Стал известен соперник Шавката Рахмонова на турнире UFC 310
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Топовый и непобеждённый боец UFC казах Шавкат Рахмонов проведёт бой с ирландским атлетом, выступающим под эгидой Ultimate Fighting Championship в полусредней весовой категории, Ианом Гарри.

На турнире UFC 310 Шавкат должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре 2023 года, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона. Иан Гарри, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, единогласным решением судей был лучше британца Майкла Пейджа.

При этом сам Рахмонов выражал свою готовность сразиться с бывшим обладателем пояса Камару Усманом, и некоторые инсайдеры заявляли, что их бой состоится.

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