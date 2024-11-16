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Конор Макгрегор жёстко раскритиковал уровень боя Джейка Пола с Майком Тайсоном

Конор Макгрегор жёстко раскритиковал уровень боя Джейка Пола с Майком Тайсоном
Майк Тайсон
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Звёздный боец UFC Конор Макгрегор резко отреагировал на победу популярного блогера Джейка Пола над легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«16-минутный спарринг в спарринговых перчатках. Пошли вы… (использовал нецензурное выражение)», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), а затем удалил своё сообщение.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт 11-ю победу на профи-ринге (при одном поражении). Послужной список Тайсона теперь состоит из 50 побед (44 нокаутом) и семи поражений.

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