Конор Макгрегор жёстко раскритиковал уровень боя Джейка Пола с Майком Тайсоном

Звёздный боец UFC Конор Макгрегор резко отреагировал на победу популярного блогера Джейка Пола над легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном.

«16-минутный спарринг в спарринговых перчатках. Пошли вы… (использовал нецензурное выражение)», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), а затем удалил своё сообщение.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (Техас, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт 11-ю победу на профи-ринге (при одном поражении). Послужной список Тайсона теперь состоит из 50 побед (44 нокаутом) и семи поражений.