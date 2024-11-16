«Тяжело смотреть, просто жесть». Рагозин — про бой Тайсона и Пола

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин выступающий в лиге RCC, дал комментарий по поводу результата боя между популярным блогером Джейком Полом и легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном.

«Я посмотрел нарезку лучших моментов боя, и там лучших моментов на минуту. Это просто жесть. Понятно, мир меняется, понятно, был интерес фанатов, понятно, все заработали денег. Но тяжело смотреть такие поединки. Майк навсегда легенда, Майк продолжает творить свою историю, но вышел ли Джейк Пол из этой истории победителем — большой вопрос», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Пол победил Тайсона единогласным решением судей.