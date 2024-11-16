Рагозин заявил, что бой Пола и Канело изменит индустрию спорта

Боец клуба «Архангел Михаил», выступающий в лиге RCC, Михаил Рагозин прокомментировал возможный бой между звёздным мексиканским чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем Альваресом и популярным блогером Джейком Полом.

«Абсолютно точно, бой Канело vs Пол может стать одним из самых дорогих в истории, он соединит две разные аудитории и сильно изменит индустрию спорта в части медиа. И Дрейку в этом поединке лучше не ставить на Пола — он улетит в глубокий нокаут», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 16 ноября, в Арлингтоне (США) Пол победил единогласным решением судей легендарного 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона.