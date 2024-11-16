Рахмонов — о назначенном поединке с Гарри: я очень разочарован

30-летний казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов выразил своё разочарование в дивизионе после назначенного поединка с ирландцем Ианом Гарри.

«Я очень разочарован нашим дивизионом. Белал, Леон, Колби, Камару, Джек, Шон — вы все подвели фанатов. Единственный, кто подтвердил свои слова, это Иан, и я уважаю это. Но не обольщайся, Гарри, — я иду за твоим ноликом и буду драться за пояс после победы над тобой», — написал Рахмонов в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре 2023 года, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона. Иан Гарри, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, единогласным решением судей был лучше британца Майкла Пейджа.