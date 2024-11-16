Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рахмонов — о назначенном поединке с Гарри: я очень разочарован

Рахмонов — о назначенном поединке с Гарри: я очень разочарован
Аудио-версия:
Комментарии

30-летний казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе, Шавкат Рахмонов выразил своё разочарование в дивизионе после назначенного поединка с ирландцем Ианом Гарри.

«Я очень разочарован нашим дивизионом. Белал, Леон, Колби, Камару, Джек, Шон — вы все подвели фанатов. Единственный, кто подтвердил свои слова, это Иан, и я уважаю это. Но не обольщайся, Гарри, — я иду за твоим ноликом и буду драться за пояс после победы над тобой», — написал Рахмонов в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 296 в декабре 2023 года, Рахмонов победил удушающим приёмом во втором раунде американского экс-претендента на титул Стивена Томпсона. Иан Гарри, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, единогласным решением судей был лучше британца Майкла Пейджа.

Материалы по теме
UFC 309: бой ветеранов станет яркой вспышкой или унылым зрелищем? LIVE
Live
UFC 309: бой ветеранов станет яркой вспышкой или унылым зрелищем? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android