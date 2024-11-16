Хрюнов: главное, что у нас была возможность при жизни увидеть Тайсона в ринге

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу популярного американского блогера Джейка Пола над легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном.

«Выдающийся медиапродукт. Думаю, платных трансляций соберёт больше, чем за любой предыдущий бой Тайсона. Очень хорошая работа. Думаю, все довольны, кто смотрел. Со спортивной точки зрения самое главное, что надо обсуждать, — возможность нам при жизни посмотреть Тайсона в ринге. Мы это видели, он старался. Люди, которые смотрели, думаю, остались довольны. Конечно, кого-то утешать приходится. У меня, например, жена рыдает: «Почему так несправедливо? Майк Тайсон проиграл мальчишке». А на самом деле мы видели Тайсона в ринге», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом боксёрском поединке.