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Хрюнов: Джейк Пол — один из самых успешных бойцовских проектов в мире

Хрюнов: Джейк Пол — один из самых успешных бойцовских проектов в мире
Джейк Пол
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов дал комментарий по поводу возможного боя между популярным американским блогером Джейком Полом и звёздным мексиканским чемпионом WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Бой Пола с Канело? Это такой маркетинг, цепляешь самое большое имя в боксе. Думаю, Джейк Пол один из самых успешных бойцовских проектов в мире и он будет продолжаться», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил легендарного 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом боксёрском поединке.

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