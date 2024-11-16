Хрюнов: Джейк Пол — один из самых успешных бойцовских проектов в мире

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов дал комментарий по поводу возможного боя между популярным американским блогером Джейком Полом и звёздным мексиканским чемпионом WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом.

«Бой Пола с Канело? Это такой маркетинг, цепляешь самое большое имя в боксе. Думаю, Джейк Пол один из самых успешных бойцовских проектов в мире и он будет продолжаться», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил легендарного 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом боксёрском поединке.