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Стипе Миочич и Джон Джонс провели финальную дуэль взглядов

Стипе Миочич и Джон Джонс провели финальную дуэль взглядов
Джон Джонс
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс и экс-чемпион в этом дивизионе Стипе Миочич провели финальную дуэль взглядов перед боем, который возглавит турнир UFC 309 в Нью-Йорке (США) на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден».

Турнир UFC 309 состоится в ночь с 16 на 17 ноября и будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

В случае победы Миочич может стать трёхкратным чемпионом, чем повторит достижение легендарного Рэнди Кутюра. А Джонс может стать четвёртым в истории бойцом, который защищал пояса в двух весах, следом за Генри Сехудо, Амандой Нуньес и Даниэлем Кормье.

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