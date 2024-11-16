Стипе Миочич и Джон Джонс провели финальную дуэль взглядов

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс и экс-чемпион в этом дивизионе Стипе Миочич провели финальную дуэль взглядов перед боем, который возглавит турнир UFC 309 в Нью-Йорке (США) на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден».

Турнир UFC 309 состоится в ночь с 16 на 17 ноября и будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

В случае победы Миочич может стать трёхкратным чемпионом, чем повторит достижение легендарного Рэнди Кутюра. А Джонс может стать четвёртым в истории бойцом, который защищал пояса в двух весах, следом за Генри Сехудо, Амандой Нуньес и Даниэлем Кормье.