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Чарльз Оливейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

Чарльз Оливейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений
Чарльз Оливейра
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В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра проведёт бой против экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

Чарльзу Оливейре 35 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в марте 2008 года, а в августе 2010-го провёл свой первый поединок в UFC.

Оливейра имеет за своими плечами огромный опыт выступлений. На его счету 45 проведённых боёв, в 34 он одержал победы, при 10 поражениях (один бой признан несостоявшимся).

Свой чемпионский титул Оливейра потерял в октябре 2022 года, после того как проиграл удушающим приёмом во втором раунде ныне действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Исламу Махачеву.

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