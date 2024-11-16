Чарльз Оливейра: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра проведёт бой против экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.

Чарльзу Оливейре 35 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в марте 2008 года, а в августе 2010-го провёл свой первый поединок в UFC.

Оливейра имеет за своими плечами огромный опыт выступлений. На его счету 45 проведённых боёв, в 34 он одержал победы, при 10 поражениях (один бой признан несостоявшимся).

Свой чемпионский титул Оливейра потерял в октябре 2022 года, после того как проиграл удушающим приёмом во втором раунде ныне действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Исламу Махачеву.