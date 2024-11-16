Майкл Чендлер: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед, поражений

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер проведёт бой против экс-чемпиона UFC Чарльза Оливейры в соглавном событии турнира UFC 309.

Майклу Чендлеру 38 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в августе 2009 года, а с января 2013 по январь 2021 года Чендлер выступал в Bellator, где в итоге стал чемпионом организации, после чего в 2021 году принял решение перейти в UFC. За неполные четыре года в UFC Чендлер провёл под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств пять поединков (в двух одержал победы и три проиграл).

Послужной список Чендлера состоит из 31 поединка (23 победы и 8 поражений).