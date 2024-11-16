Сидельников: было тяжело смотреть, как великого спортсмена избивает блогер

Бывший боец Bellator российский тяжеловес Кирилл Сидельников прокомментировал результат боя между популярным блогером Джейком Полом и 58-летним легендарным тяжеловесом Майком Тайсоном.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом боксёрском поединке.

«То, что Майк набрал более-менее форму, это приятно, но смотреть было немножко тяжело, что такого великого спортсмена избивает какой-то блогер. Потому что по-другому это не назвать. И всё равно было видно, что Майку тяжело. 58 лет, надо понимать тоже. Самое страшное было смотреть не как он двигался в бою, а как после гонга шёл в свой угол и садился. Там реально было видно и возраст, и то, что ему было тяжеловато. Прискорбно смотреть на это. У нас в головах Тайсон такой живчик, сами понимаете. А видеть его в таком амплуа не комильфо, скажем так», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.