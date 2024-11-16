Сидельников: наверное, надо отдать Полу должное за то, что не нокаутировал Тайсона

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что популярному блогеру Джейку Полу следует отдать должное за то, что он не нокаутировал легендарного 58-летнего тяжеловеса Майка Тайсона, откровенно не нанося по нему удары в заключительных раундах, когда Железный Майк уже тяжело стоял на ногах.

«Не считаю, что Джейк Пол пожалел Тайсона. Но в каких-то моментах он попадал, особенно в сеьмом-восьмом раундах. Было видно, что хорошо попадает, что Майк уже немного тяжёлый. Где-то Пол, наверное, мог закончить. Но, наверное, надо отдать Джейку Полу должное за то, что не нокаутировал», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом боксёрском поединке.