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Сидельников: следующий бой Тайсона? Лучше, если будет сидеть в первом ряду и смотреть

Сидельников: следующий бой Тайсона? Лучше, если будет сидеть в первом ряду и смотреть
Майк Тайсон
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Российский тяжеловес ММА, а также спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что легендарному 58-летнему тяжеловесу Майку Тайсону больше не нужно выходить в ринг, а стоит посещать боксёрские вечера исключительно в роли почётного гостя.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«С кем бы хотел увидеть бой Тайсона? Ни с кем. Лучше, чтобы он сидел со стороны на первом ряду и смотрел бои. Так было бы намного лучше. Они молодцы, вышли, угомонили интерес публики и заработали хорошие деньги. Почему бы не заработать в таком возрасте $ 20 млн? Вышли, поработали на публику, заработали», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (Техас, США) Тайсон потерпел поражение единогласным решением судей от популярного блогера Джейка Пола в восьмираундовом боксёрском поединке.

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