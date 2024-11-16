Сидельников: следующий бой Тайсона? Лучше, если будет сидеть в первом ряду и смотреть

Российский тяжеловес ММА, а также спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что легендарному 58-летнему тяжеловесу Майку Тайсону больше не нужно выходить в ринг, а стоит посещать боксёрские вечера исключительно в роли почётного гостя.

«С кем бы хотел увидеть бой Тайсона? Ни с кем. Лучше, чтобы он сидел со стороны на первом ряду и смотрел бои. Так было бы намного лучше. Они молодцы, вышли, угомонили интерес публики и заработали хорошие деньги. Почему бы не заработать в таком возрасте $ 20 млн? Вышли, поработали на публику, заработали», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (Техас, США) Тайсон потерпел поражение единогласным решением судей от популярного блогера Джейка Пола в восьмираундовом боксёрском поединке.