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«Я убью тебя, Майк». Логан Пол отреагировал на желание Тайсона сразиться с ним

«Я убью тебя, Майк». Логан Пол отреагировал на желание Тайсона сразиться с ним
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58-летний легендарный боксёр Майк Тайсон после своего поединка с популярным блогером Джейком Полом выразил своё желание провести поединок против брата Джейка — Логана Пола, являющегося бывшим чемпионом США популярного реслинг-промоушена WWE.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

Тайсон. Я не собираюсь заканчивать свои выступления на боксёрском ринге, может быть, сражусь с его [Джейка] братом.

Ведущий. Ты хочешь биться с Логаном Полом?

Тайсон. Может быть, да!

Логан Пол. Ты сумасшедший, я убью тебя, Майк!

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал боксёрский поединок между Тайсоном и Джейком Полом. Джейк Пол победил Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя. Логан последний раз выходил на ринг WWE в августе, проиграв титул чемпиона США рестлеру ЛА Найту.

Фото: wwe.com

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