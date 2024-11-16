Джейк Пол не пожал руку Майку Тайсону при объявлении результата боя

Популярный блогер Джейк Пол не пожал руку легендарному 58-летнему тяжеловесу Майку Тайсону в момент, когда объявлялись судейские записки по итогам их восьмираундового противостояния.
Джейк Пол не пожал руку Майку Тайсону после боя
Фото: Скриншот трансляции боя
Стоит отметить, что после поединка бойцы спокойно общались друг с другом в дружественной обстановке, исходя из чего можно подумать, что Джейк просто не заметил протянутой руки Майка.
Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере.
Это был первый официальный бой Тайсона за последние 19 лет (с июня 2005 года).