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Джейк Пол не пожал руку Майку Тайсону при объявлении результата боя

Джейк Пол не пожал руку Майку Тайсону при объявлении результата боя
Джейк Пол
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Популярный блогер Джейк Пол не пожал руку легендарному 58-летнему тяжеловесу Майку Тайсону в момент, когда объявлялись судейские записки по итогам их восьмираундового противостояния.

Джейк Пол не пожал руку Майку Тайсону после боя

Джейк Пол не пожал руку Майку Тайсону после боя

Фото: Скриншот трансляции боя

Стоит отметить, что после поединка бойцы спокойно общались друг с другом в дружественной обстановке, исходя из чего можно подумать, что Джейк просто не заметил протянутой руки Майка.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере.

Это был первый официальный бой Тайсона за последние 19 лет (с июня 2005 года).

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