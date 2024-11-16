Александр Шлеменко высоко оценил выступление Тайсона в бою с Полом

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко дал комментарий по поводу результата боя между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

«Честно, не такой бой ожидал. Видно было, что Майк хотел зарубиться, но Пол выбрал тактику, стратегию: работал на дистанции, избегал, особенно в первых раундах, ближней дистанции. Видно было, что он боялся. И здесь хоть Майк Тайсон и проиграл, но это нельзя назвать проигрышем. Да, Джейк Пол выиграл, больше раз донёс свой удар до его головы. Ну и что? В целом, я считаю, Майк Тайсон очень достойно себя показал. И он хотел реально ещё лучше показать, но бой делают два бойца. Джейк Пол не настроен был драться. Он настроен был выиграть с минимальной потерей для себя. Чего он и добился», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом боксёрском противостоянии.