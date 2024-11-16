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«Он выглядел как куча мусора». Теренс Кроуфорд — о поражении Тайсона в бою с Полом

«Он выглядел как куча мусора». Теренс Кроуфорд — о поражении Тайсона в бою с Полом
Майк Тайсон
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал поражение своего легендарного 58-летнего соотечественника, тяжеловеса Майка Тайсона, в бою против известного блогера Джейка Пола.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Я люблю Майка Тайсона, но они слишком много ему воздают. Он выглядел как куча мусора, тренироваться так долго и нанести всего 97 ударов за весь бой — это безумие. Я просто рад, что он не пострадал там», — приводит слова Кроуфорда dailymail.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Тайсон проиграл Полу единогласным решением судей по итогам восьми раундов (по две минуты).

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