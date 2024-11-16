Джервонта Дэвис резко высказался в адрес Джейка Пола по поводу его победы над Тайсоном

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис резко высказался в адрес популярного американского блогера Джейка Пола, который одержал победу в боксёрском поединке с легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном.

«Ты навсегда останешься легендой (Тайсону)… Нравится тебе это или нет, другой такой легенды в боксе уже не будет! И я тебя очень хорошо понимаю… Всё это дерьмо ничего не значит. А этому придурку, который разделил ринг с Майком, хочу сказать, что он идиот и не выполнил свою работу [в ринге]», — приводит слова Дэвиса Daily Mail.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей в восьмираундовом поединке.