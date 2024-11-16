Эдди Хирн — о бое Тайсон — Пол: вам просто не нужно было видеть этот поединок

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о прошедшем 16 ноября поединке между 58-летним легендарным боксёром Майком Тайсоном и американским спортивным блогером Джейком Полом.

«Я на самом деле не смотрел их бой, поскольку был в раздевалке Кэти Тейлор. Я увидел первые 30 секунд, которые были довольно интересными. После этого было ужасно смотреть. И это было ожидаемо… Майк вышел как разъярённый бык, но после этого его будто отравили газом. Тайсон – легенда, и он показал большое сердце, но вам просто не нужно было видеть этот бой», — приводит слова Хирна журналист Майкл Бенсон.

Джейк Пол победил Тайсона единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя.