Хасбик дал интервью Такеру Карлсону, в котором рассказал о своём отношении к Тайсону

Российский видеоблогер, амбассадор спортивной организации UFC Хасбулла Магомедов (Хасбик) дал интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, где рассказал о своём отношении к легендарному 58-летнему боксёру-тяжеловесу Майку Тайсону.

Хасбик жестом (палец вверх) показал, что хорошо относится к Тайсону.

«В Америке я был где-то полтора года назад. Очень там красиво, достойные люди. Я скучаю по ним. Я хочу, чтобы во всём мире был мир», — в частности, заявил Хасбик.

На данный момент Карлсон опубликовал лишь отрывок, когда интервью выйдет полностью журналист не сообщил.

Ранее Тайсон признался, что, впервые встретившись с Хасбиком, принял его за ребёнка.