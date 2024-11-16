Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: ориентировочное время начало боя на UFC 309 — 7:30 мск

В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309. В соглавном событии шоу пройдёт бой бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Чарльза Оливейры против бывшего чемпиона Bellator в этом весе Майкла Чендлера.

Оливейра утратил свой чемпионский титул в октябре 2022 года, проиграв удушающим приёмом во втором раунде ныне действующему чемпиону Исламу Махачеву, после чего закрыл это поражение победой над Бенеилом Дариушем, но в 2024 году вновь потерпел поражение от Армана Царукяна.

Чендлер долгое время ожидал возможного поединка с Конором Макгрегором, но в итоге, так и не дождавшись, выйдет в клетку против Оливейры.

Ориентировочное время начала поединка — 7:30 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 309 и событий вокруг него.