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Джон Джонс — Стипе Миочич: ориентировочное время начало боя на UFC 309 — 8:00 мск

Джон Джонс — Стипе Миочич: ориентировочное время начало боя на UFC 309 — 8:00 мск
Джон Джонс
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В ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 309. Главным событием шоу станет бой чемпиона UFC в тяжёлом дивизионе американца Джона Джонса против его соотечественника, бывшего обладателя этого титула Стипе Миочича.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

Ориентировочное время начала поединка — 8:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 308 и событий вокруг него.

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