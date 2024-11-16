Российский боец Дацилаев рассказал, как стал спарринг-партнёром Чендлера

25-летний российский боец Абдулазиз Дацилаев рассказал о спарринге со звёздным представителем UFC Майклом Чендлером.

«Всё началось с того, что в 2022 году я пришёл впервые в зал (Kill Clif. — Прим. «Чемпионата») и там было очень много звёзд. Никто со мной работать не хотел, и случайно вышло так, что мне в пару попал Белал Мухаммад. Мы с ним боролись, я ему нормально показал свою борьбу. Он удивился, спрашивал, откуда я, сколько лет, называл монстром. Мне тогда 22 года было.

Чендлер видел мою борьбу с Белалом, увидел, что я аккуратно работаю, и позвал побороться один раз. Мы поборолись, и с этого началось. Он потом позвал спарринг провести. Тогда дали ему бой с Порье и он спросил, смогу ли я с ним провести подготовку. Для меня это было что-то… Представь, легенда ММА просит тебя вместе поработать, помочь подготовиться», — сказал Дацилаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.