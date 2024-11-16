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«Начали зарубаться». Боец Дацилаев рассказал, как посёк чемпиона UFC Топурию

«Начали зарубаться». Боец Дацилаев рассказал, как посёк чемпиона UFC Топурию
Илия Топурия
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25-летний российский боец ММА, выступающий в полусредней весовой категории, Абдулазиз Дацулаев рассказал о совместных тренировках с действующим чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией, во время которых нанёс ему рассечение.

«С Топурией это получилось не специально. Не делал ничего, чтобы намеренно посечь его. Просто тренировочный момент. Это был третий раунд. Так получилось, что он начал сильнее бить, я отвечал, мы уже начали зарубаться. И я попал ему чисто костяшкой под глаз. Но я не специально. На самом деле думал, он как-то обижен будет, но он принял всё как рабочий момент. На следующий день сам подошёл, спрашивал: «Как ты?» Он приятный парень в жизни на самом деле, просто у него есть свой медиаобраз», — сказал Дацилаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Топурия свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где победил нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона Макса Холлоуэя.

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