Абдулазиз Дацилаев: в США прилетел за мечтой, без денег и связей

25-летний российский боец Абдулазиз Дацилаев поделился историей о своём переезде в США.

«Я с детства мечтал сюда переехать. И вообще мечтал путешествовать. Помню, родителям говорил, что уеду. Лет в 13-14 посмотрел один фильм киргизский «Салам, Нью-Йорк». И мне понравилась история, как парень с нуля поднимался в Нью-Йорке. И я, кстати, сейчас в Нью-Йорке. И вот с тех пор я пытался куда-то уехать. Хотел в Англию уехать, учил язык, ходил в школу английского в Махачкале. Дважды подавал на визу в Англию — не получилось. Мне был 21 год, я думал уже, что у меня ничего не получится.

И как-то получилось по воле Всевышнего, что я сумел в Америку уехать. И прилетел я в США с нулём в кармане, без денег, без связей. Пожертвовал всем и прилетел за мечтой, скажем так. Мне повезло, что я встретил земляка, он меня приютил на первое время, на 10-14 дней. Он меня кормил, поил, я очень сильно ему благодарен, он помог в тяжёлое время. На второй день я нашёл работу грузчиком. Кто-то переезжает, например, ты помогаешь. Заработал $ 220, был очень этому рад. На следующий день позвонил в строительную компанию и устроился туда, работал каждый день за $ 15 в час», — сказал Дацилаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.