Абдулазиз Дацилаев: равняюсь на Махачева и Хабиба, нравится бокс Топурии

25-летний российский боец ММА Абдулазиз Дацилаев назвал имена топовых бойцов, на которых старается равняться.

«Так как я из Дагестана, то равняюсь на наших топовых ребят — Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова. Мне нравится, как прессинговал Хабиб, его ментальность очень сильная, смотрю его видео, как он людей мотивирует. У меня есть тетрадка, я туда записываю какие-то фишки. Стараюсь брать что-то от Ислама. Мне нравится, как он использует подсечки для переводов, я это у него взял. Ещё очень нравится бокс Топурии. Я это на себе прочувствовал. Пиковый Конор тоже, его какие-то фишки хотел бы взять. Вообще, у нас в зале очень много легенд, я от каждого стараюсь брать что-то. Подхожу к каждому, спрашиваю, прошу советы», — сказал Дацилаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Дацилаев на данный момент провёл всего три профессиональных поединка, но во всех одержал победы (в двух из них победил удушающим приёмом).