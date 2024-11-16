Сын легендарного боксёра присоединился к реслинг-промоушену WWE

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Сын 62-летнего американского боксёра-профессионала Эвандера Холифилда, выступавшего в полутяжёлой, первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях и являющегося членом Международного зала боксёрской славы, Элайджа Холифилд присоединился к подготовительному центру популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE).

Элайджа Холифилд слева на изображении Фото: x.com/WWENXT

Элайджа Холифилд — американский профессиональный футболист, легкоатлет и рестлер. Он играл в американский футбол за команду «Джорджия Бульдогс».

Холифилд и остальные участники подготовительного центра будут заниматься на базе бренда NXT, созданного для продвижения молодых рестлеров. Среди участников нового набора присутствует популярная спортсменка инди-реслинга Зария и родственник звезды основного ростера WWE Романа Рейнса — Лэнс Аноа'и.

Эвандер Холифилд — абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (1988). Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA (1986—1988), IBF (1987—1988), WBC (1988). Победил пять бойцов за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Являлся также абсолютным чемпионом в тяжёлой весовой категории.