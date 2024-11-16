Слипенко: теперь понятно, что в бое Тайсона и Фёдора Емельяненко нет смысла

Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко прокомментировал победу блогера Джейка Пола над боксёром Майком Тайсоном.

«Честно, я посмотрел только отрывки боя. Не слишком яркое получилось зрелище. Уважение Полу, что не стал пользоваться ситуацией и не поставил легенду бокса в неудобное положение. Майку дали возможность заработать хорошие деньги, фанатам дали возможность ещё раз понаблюдать за тем, как Тайсон выглядит в ринге. Было в этом что-то ностальгическое. Я помню, что ещё не так давно обсуждалась идея боя по боксу между Фёдором Емельяненко и Майком.

Теперь, думаю, всем понятно, что в этом поединке нет никакого смысла. Тайсон – легенда этого спорта, и ушёл он тоже легендарно, продемонстрировав, что даже в 58 лет способен и физически, и ментально себя зарядить так, чтоб не выглядеть в бою плохо. Это дорогого стоит, но, конечно, надо уже окончательно завязывать. Он и так внёс неоценимый вклад в бокс и в единоборства в целом», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.