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«Впечатляющая победа — и чемпион даст вам шанс». Махачев — о поединке Чендлера и Оливейры

«Впечатляющая победа — и чемпион даст вам шанс». Махачев — о поединке Чендлера и Оливейры
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33-летний российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе и являющийся действующим чемпионом дивизиона, Ислам Махачев высказался по поводу предстоящего поединка Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры.

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
17 ноября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Майкл Чендлер

«Чендлер против Оливейры 2 — очень интересный поединок для просмотра. Одержите впечатляющую победу — и чемпион предоставит вам шанс появиться на большую аудиторию», — написал Махачев в социальных сетях.

Поединок между Оливейрой и Чендлером пройдёт в ночь на 17 ноября на турнире UFC 309. Оливейра потерял свой чемпионский титул в октябре 2022 года, проиграв удушающим приёмом во втором раунде ныне действующему чемпиону Исламу Махачеву.

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