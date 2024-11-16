«Впечатляющая победа — и чемпион даст вам шанс». Махачев — о поединке Чендлера и Оливейры

33-летний российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе и являющийся действующим чемпионом дивизиона, Ислам Махачев высказался по поводу предстоящего поединка Майкла Чендлера и Чарльза Оливейры.

«Чендлер против Оливейры 2 — очень интересный поединок для просмотра. Одержите впечатляющую победу — и чемпион предоставит вам шанс появиться на большую аудиторию», — написал Махачев в социальных сетях.

Поединок между Оливейрой и Чендлером пройдёт в ночь на 17 ноября на турнире UFC 309. Оливейра потерял свой чемпионский титул в октябре 2022 года, проиграв удушающим приёмом во втором раунде ныне действующему чемпиону Исламу Махачеву.