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Майк Тайсон объяснил, почему кусал перчатку во время боя с Джейком Полом

Майк Тайсон объяснил, почему кусал перчатку во время боя с Джейком Полом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон объяснил на пресс-конференции, почему кусал свою перчатку во время поединка с соотечественником Джейком Полом.

— [Вы кусали перчатку, поскольку] Была проблема с капой или вы просто прикусили перчатку?
— У меня есть привычка кусать перчатку.

— Почему?
— У меня страсть к укусам.

Фото: кадр из трансляции

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).

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