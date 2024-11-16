Майк Тайсон объяснил, почему кусал перчатку во время боя с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон объяснил на пресс-конференции, почему кусал свою перчатку во время поединка с соотечественником Джейком Полом.

— [Вы кусали перчатку, поскольку] Была проблема с капой или вы просто прикусили перчатку?

— У меня есть привычка кусать перчатку.

— Почему?

— У меня страсть к укусам.

Фото: кадр из трансляции

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).