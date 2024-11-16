Фрэнсис Нганну — о победе Пола над Тайсоном: когда увижу Джейка, он получит 2-3 пощёчины

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну отреагировал на победу американского блогера Джейка Пола в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном.

«В следующий раз, когда я увижу Джейка Пола, он получит две или три пощёчины», — написал на своей странице в социальных сетях Нганну.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).