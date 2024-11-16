«Я открыт для любых предложений». Артур Бетербиев согласился на бой с Джейком Полом

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев отреагировал на заявление американского боксёра Джейка Пола. Ранее тот говорил, что хочет провести с Артуром поединок.

«Джейк, что ты сможешь сделать в ринге против действующего неоспоримого чемпиона? Просто знай, что я открыт для любых предложений», — написал Бетербиев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу соотечественника Майка Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).