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Рэпер Дрейк поставил $ 450 тыс. на то, что Джон Джонс нокаутирует Стипе Миочича

Рэпер Дрейк поставил $ 450 тыс. на то, что Джон Джонс нокаутирует Стипе Миочича
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Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на действующего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальных сетях.

Дрейк поставил $ 450 тыс. на то, что Костлявый нокаутирует бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе американо-хорвата Стипе Миочича. В случае если бой сложится именно таким образом, то Дрейк может заработать порядка $ 954 тыс.

Фото: Страница Дрейка в социальных сетях

Напомним, поединок между Джонсом и Миочичем состоится завтра на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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