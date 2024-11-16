Рэпер Дрейк поставил $ 450 тыс. на то, что Джон Джонс нокаутирует Стипе Миочича

Известный канадский музыкальный исполнитель Обри Дрейк Грэм, выступающий под псевдонимом Дрейк, сделал крупную денежную ставку на действующего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальных сетях.

Дрейк поставил $ 450 тыс. на то, что Костлявый нокаутирует бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе американо-хорвата Стипе Миочича. В случае если бой сложится именно таким образом, то Дрейк может заработать порядка $ 954 тыс.

Фото: Страница Дрейка в социальных сетях

Напомним, поединок между Джонсом и Миочичем состоится завтра на турнире UFC 309, который пройдёт в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».