Ник Диаз не подерётся с Висенте Луке на турнире UFC 310. Названа замена — источник

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американец Ник Диаз не сможет принять участия в поединке с бразильским бойцом Висенте Луке. Их бой должен был состояться на турнире UFC 310. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Алекс Бехунин на своей странице в социальных сетях.

По его информации, на замену Нику Диазу выйдет представитель Зимбабве.

Напомним, Горимбо 33 года. В UFC зимбабвиец одержал четыре победы и потерпел одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 12 октября на турнире UFC Fight Night 244, Темба Горимбо победил единогласным решением судей Нико Прайса.