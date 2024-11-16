Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ник Диаз не подерётся с Висенте Луке на турнире UFC 310. Названа замена — источник

Ник Диаз не подерётся с Висенте Луке на турнире UFC 310. Названа замена — источник
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе американец Ник Диаз не сможет принять участия в поединке с бразильским бойцом Висенте Луке. Их бой должен был состояться на турнире UFC 310. Об этом сообщил известный журналист и инсайдер Алекс Бехунин на своей странице в социальных сетях.

По его информации, на замену Нику Диазу выйдет представитель Зимбабве.

Напомним, Горимбо 33 года. В UFC зимбабвиец одержал четыре победы и потерпел одно поражение. В последнем поединке, который состоялся 12 октября на турнире UFC Fight Night 244, Темба Горимбо победил единогласным решением судей Нико Прайса.

Материалы по теме
Последний танец двух легенд на супертурнире в Нью-Йорке. Где смотреть UFC 309
Последний танец двух легенд на супертурнире в Нью-Йорке. Где смотреть UFC 309
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android