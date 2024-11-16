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Тренер Тайсона: искренне верил, что мы победили ещё до боя. Майк — народный чемпион

Тренер Тайсона: искренне верил, что мы победили ещё до боя. Майк — народный чемпион
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Рафаэль Кордейру, являющийся главным тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона, высказался в адрес своего подопечного.

«Мы работали семь месяцев ради этого момента. Я искренне верил, что мы одержали победу ещё до боя. Майк никогда не сдавался. Мы гордимся тем, как он тренировался в течение семи месяцев, ради этого Тайсон отложил свою жизнь. Майк — народный чемпион. Он вдохновил многих людей за пределами ринга. Самое главное, что после этого боя он возвращается домой к своим близким», — приводит слова Кордейру портал Daily Mail.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).

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