Тренер Тайсона: искренне верил, что мы победили ещё до боя. Майк — народный чемпион

Рафаэль Кордейру, являющийся главным тренером бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона, высказался в адрес своего подопечного.

«Мы работали семь месяцев ради этого момента. Я искренне верил, что мы одержали победу ещё до боя. Майк никогда не сдавался. Мы гордимся тем, как он тренировался в течение семи месяцев, ради этого Тайсон отложил свою жизнь. Майк — народный чемпион. Он вдохновил многих людей за пределами ринга. Самое главное, что после этого боя он возвращается домой к своим близким», — приводит слова Кордейру портал Daily Mail.

В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) Пол победил Тайсона единогласным решением судей и записал на свой счёт уже третью победу в 2024 году. Для Тайсона это поражение стало седьмым в карьере. Это был первый официальный бой Майка за последние 19 лет (с июня 2005 года).