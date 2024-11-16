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Колби Ковингтон проведёт следующий бой 14 декабря. Назван соперник

Колби Ковингтон проведёт следующий бой 14 декабря. Назван соперник
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Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон проведёт следующий бой с топовым бойцом UFC соотечественником Хоакином Бакли на турнире UFC on ESPN 63, который состоится 14 декабря в штате Флорида (США). Об этом сообщила пресс-служба промоушена.

Их поединок станет главным на предстоящем турнире.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 5 октября на турнире UFC 307, Хоакин Бакли разделил октагон с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Стивеном Томпсоном. Бой завершился победой Бакли нокаутом в третьем раунде.

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