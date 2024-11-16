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Дана Уайт: Джонс не может просто провести бой с Перейрой. Аспиналл его следующий соперник

Дана Уайт: Джонс не может просто провести бой с Перейрой. Аспиналл его следующий соперник
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что в случае победы над Стипе Миочичем действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе Джон Джонс должен будет драться с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Очевидно, что у такого бойца, как Джон Джонс, есть карьера, которой, если он захочет, мы могли бы способствовать. Но нельзя просто захотеть провести «весёлый бой» и не драться с временным чемпионом — Том следующий претендент на абсолютный титул. Поэтому если Джонс уйдёт в отставку после боя со Стипе, тогда Аспиналл станет полноценным чемпионом UFC в тяжёлом весе», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке Аспиналл нокаутировал Кёртиса Блэйдса в первом раунде.

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