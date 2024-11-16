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Дана Уайт ответил, в каком случае Джон Джонс проведёт бой с Алексом Перейрой

Дана Уайт ответил, в каком случае Джон Джонс проведёт бой с Алексом Перейрой
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Президент UFC Дана Уайт ответил, в каком случае действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс проведёт бой с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«[При условии, что Джон пройдёт Стипе] И если он победит Тома Аспиналла, тогда мы смогли бы организовать ему бой с Алексом Перейрой», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, следующий поединок Джонс проведёт на турнире UFC 309, который состоится в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден». Его соперником будет бывший чемпион UFC в тяжёлом весе американо-хорват Стипе Миочич. Для Костлявого это будет первая защита титула в тяжёлом весе.

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