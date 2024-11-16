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Джон Джонс назвал самое любимое воспоминание. Это не победа над Даниэлем Кормье

Джон Джонс назвал самое любимое воспоминание. Это не победа над Даниэлем Кормье
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Действующий обладатель титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс назвал самое любимое воспоминание в жизни.

«Это то, когда я в 2011 году предотвратил ограбление, а затем победил Маурисио Хуа через несколько часов и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе. Этот день был потрясающим. Я помог, а затем выиграл титул чемпиона UFC. Хорошие вибрации и в конце дня я пошёл спать с мыслью: «Ни за что не поверю, это не настоящая жизнь». Это был совершенно особенный день для меня», — приводит слова Джонса портал Eurosport.

Напомним, следующий поединок Джонс проведёт на турнире UFC 309, который состоится в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Его соперником будет бывший чемпион UFC в тяжёлом весе американо-хорват Стипе Миочич. Для Костлявого это будет первая защита титула в тяжёлом весе.

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