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Джейк Пол — Конору Макгрегору: давай проведём бой по правилам ММА в абсолютном весе

Джейк Пол — Конору Макгрегору: давай проведём бой по правилам ММА в абсолютном весе
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Американский блогер и боксёр Джейк Пол оставил послание бывшему чемпиону UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландцу Конору Макгрегору.

«Дорогой Конор, знаю, ты сказал моей команде, что будешь драться со мной в полусреднем дивизионе. Этого никогда не произойдёт. Но давай проведём бой по правилам ММА. Без весовой категории. Как это было раньше. Но ты не согласишься», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня в Арлингтоне (США) Джейк разделил ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Бой завершился победой Пола единогласным решением судей.

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