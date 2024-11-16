Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс ответил, кто из его бывших соперников был наиболее мастеровитым бойцом

Джон Джонс ответил, кто из его бывших соперников был наиболее мастеровитым бойцом
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил, кто из его бывших соперников являлся наиболее мастеровитым бойцом.

«Думаю, это был Даниэль Кормье. Он обладает навыками борьбы олимпийского уровня, а его бокс впечатляет. Однако Стипе уже побеждал Даниэля Кормье раньше. Поэтому Стипе заслуживает того, чтобы быть этим парнем. Он отличный борец и всегда выходит на бой в хорошей форме. У него всё в порядке с выносливостью. К тому же он имеет мощную правую, будь то джеб, хук или апперкот. В этом его настоящая сила. Мы знаем об этом и готовы к этому», — приводит слова Джонса портал MMAJunkie.

Материалы по теме
UFC 309: Миочич устроит невероятный апсет и победит Джонса? LIVE
Live
UFC 309: Миочич устроит невероятный апсет и победит Джонса? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android