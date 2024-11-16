Джон Джонс ответил, кто из его бывших соперников был наиболее мастеровитым бойцом

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил, кто из его бывших соперников являлся наиболее мастеровитым бойцом.

«Думаю, это был Даниэль Кормье. Он обладает навыками борьбы олимпийского уровня, а его бокс впечатляет. Однако Стипе уже побеждал Даниэля Кормье раньше. Поэтому Стипе заслуживает того, чтобы быть этим парнем. Он отличный борец и всегда выходит на бой в хорошей форме. У него всё в порядке с выносливостью. К тому же он имеет мощную правую, будь то джеб, хук или апперкот. В этом его настоящая сила. Мы знаем об этом и готовы к этому», — приводит слова Джонса портал MMAJunkie.