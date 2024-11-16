Джон Джонс: с удовольствием бы закопал топор войны с Даниэлем Кормье

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал, что хотел бы прекратить вражду с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественником Даниэлем Кормье.

«Да, я бы с удовольствием закопал топор войны с Кормье. Буквально каждый раз, когда я его вижу, пытаюсь улыбнуться ему, пожать руку. Но я только недавно узнал, что ему это не очень нравится. Так что с этого момента просто буду по-дружески махать ему на расстоянии. Для меня всё это [противостояние с ним] давным-давно закончилось. Уверен, что есть много парней, много бывших соперников, которым я действительно не нравлюсь. Это просто часть моей работы», — приводит слова Джонса портал MMAJunkie.