Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс: с удовольствием бы закопал топор войны с Даниэлем Кормье

Джон Джонс: с удовольствием бы закопал топор войны с Даниэлем Кормье
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал, что хотел бы прекратить вражду с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественником Даниэлем Кормье.

«Да, я бы с удовольствием закопал топор войны с Кормье. Буквально каждый раз, когда я его вижу, пытаюсь улыбнуться ему, пожать руку. Но я только недавно узнал, что ему это не очень нравится. Так что с этого момента просто буду по-дружески махать ему на расстоянии. Для меня всё это [противостояние с ним] давным-давно закончилось. Уверен, что есть много парней, много бывших соперников, которым я действительно не нравлюсь. Это просто часть моей работы», — приводит слова Джонса портал MMAJunkie.

Материалы по теме
UFC 309: Миочич устроит невероятный апсет и победит Джонса? LIVE
Live
UFC 309: Миочич устроит невероятный апсет и победит Джонса? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android