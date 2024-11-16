Экс-чемпион WBC Тони Беллью — о Джейке Поле: мы все должны остановить этого дурака!

Бывший чемпион мира по версии WBC и чемпион Европы по версии EBU в первом тяжёлом весе, чемпион Британского содружества и чемпион Великобритании в полутяжёлом весе Тони Беллью призвал общественность бойкотировать поединки блогера Джейка Пола.

«Мы все виноваты в том, что делает этот человек! Мы все обсуждаем и смотрим его бои! Мы должны остановить этого дурака! Не обращайте на него внимания, пока он не подерётся с кем-то здоровым и в хорошей форме, а не с дедушкой! Любой нормальный боксёр, помогающий Полу, должен посмотреть на себя, чёрт возьми! Это просто грустно», — написал Беллью на своей странице в социальных сетях.